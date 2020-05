Rottweil Corona-Krise: Auflagen belasten Fahrschulen

An einen normalen Betrieb ist jedoch längst nicht zu denken. Denn die Verordnung des Landes sieht vor, dass sich immer nur ein Fahrschüler im Fahrzeug aufhalten darf. Das erscheint auf den ersten Blick unproblematisch, kann doch immer nur ein Schüler hinter dem Steuer Platz nehmen. Doch bisher war es in den meisten Fahrschulen übliche Praxis, zum Ende einer Fahrstunde den Wohnort des nächsten Schülers anzusteuern. Dort fand ein Fahrerwechsel statt, und der nächste Schüler fuhr seinen Vorgänger nach Hause. "So hatte man keinen Leerlauf", erklärt der selbstständige Fahrlehrer.

Dies ist durch die Corona-Vorschriften nicht mehr möglich. Pollermann muss nun selbst von einem Schüler zum nächsten fahren, und das kostet ihn viel Zeit. Doch damit nicht genug. Nach jeder Fahrstunde müssen Lenkrad, Schalthebel und alles andere, was der Schüler berührt hat, desinfiziert werden. Auch eine 15-minütige Lüftung des Innenraums ist vorgeschrieben. "Früher konnte ich am Nachmittag sechs Fahrstunden machen und heute reicht es nur für vier", beklagt der Fahrlehrer.

Theorie nicht allzu sehr beeinträchtigt

Und auch die Fahrstunden selbst sind nicht wie früher. Denn Lehrer und Schüler müssen einen Mundschutz tragen. "Ich bekomme damit schlecht Luft. Acht Stunden am Tag ist das lästig", beschreibt Pollermann seine bisherige Erfahrung mit dem vorgeschriebenen Stück Stoff. Dennoch: "Ich halte mich daran. Eine unnötige Strafe will ich nicht riskieren."

Zumindest der theoretische Unterricht wird nicht allzu sehr beeinträchtigt, zumindest in Pollermanns Fall. Zwar ist der übliche Abstand von eineinhalb Metern vorgeschrieben, doch hat Pollermann meist nur zwischen fünf und zehn Schüler und kann von denen acht in seinen Räumlichkeiten unterbringen. "Wenn ein neunter kommt, muss ich den wohl wegschicken und am Samstagmorgen zusätzlichen Theorieunterricht anbieten."

Fahrstundenpreise erhöhen?

Um die Einbußen beim Umsatz ausgleichen zu können, überlegt Pollermann, die Fahrstundenpreise zu erhöhen. Allerdings gehe es anderen Fahrschulen wesentlich schlechter. Denn bis zu einer Mitarbeiterzahl von fünf Personen habe jeder Betrieb 9000 Euro Staatshilfe erhalten. Für ihn als Solo-Unternehmer sei das angemessen gewesen, "doch für Kollegen mit Mitarbeitern genügt das nicht."