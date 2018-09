Rottweil Cool und lässig, aber auch wütend

Holger Paetz gibt sich auf der Bühne den Anschein cooler, manchmal etwas manierierter Lässigkeit. Er kommt am Samstag, 20. Oktober, in den Musikpavillon. Paetz kann auch anders, wird wütend, und seine bitterbösen Scherze kommen in rasantem Stakkato daher. Ein scharfer Seitenhieb, ein zynischer Witz jagt den anderen, kein Politiker, kein Fußball-Heiliger, der verschont würde.

Lydie Auvray

Lydie Auvray – Sie ist die Grand Dame des Akkordeons. Sie hat mit ihrer Musik dieses Instrument in unseren Breiten emanzipiert und aus dem Mief der Provinz-Akkordeonorchester, Volks- und Schlagermusik befreit und einem großen Publikum gezeigt, wie weit die musikalische und klangliche Bandbreite des Akkordeons reicht. Lydie Auvray ist ohne Frage einer der Top-Stars auf ihrem Instrument und tritt am Samstag, 17. November, auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Einzelpreis für die Karten der Kabarettabende beträgt 18 Euro. Der Preis für den Abend mit Lydie Auvray beträgt 20 Euro. Es werden Ticketkombinationen angeboten: Beim Kauf von Karten für zwei Abende erhält man eine Ermäßigung von einem Euro pro Karte. Beim Kauf von Karten für drei Abende beträgt die Ermäßigung zwei Euro pro Karte. Die Karten gibt es in der Musikbox, Hauptstraße 47, in Rottweil, unter Telefon 0741/9 42 23 05 und an der Abendkasse ab 19.30 Uhr.