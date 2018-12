Rottweil Coding-Workshop als weiterer Appetithappen

Das LG gilt als Mekka der Begabtenförderung. Nachdem es als eines von 15 Gymnasien im ganzen Land einen Hochbegabtenzug anbieten durfte, wurden von den Lehrkräften weitere Angebote geschaffen, um die Schüler zu fördern. Der Workshop "Start Coding" ist ein Beispiel für diese Angebote. Und während die Schüler spielerisch Grundlagen des Programmierens lernten, konnten sich die Eltern über Angebote des LGs informieren.

Nachdem es in den zurückliegenden Jahren trotz vielfältiger Bemühungen nicht möglich war, genügend Schüler für einen Hochbegabtenzug zu finden, zeigte sich nun das rege Interesse an besonderer Förderung. Die Lehrkräfte am LG träumen schon von einer neuen Hochbegabten-Klasse im kommenden Schuljahr.

Mit diesem Abiturjahrgang verlassen die bislang letzten Schüler einer reinen Hochbegabtenklasse die Schule. Da das LG seine Vorreiterrolle bei der Begabtenförderung jedoch auf keinen Fall verlieren will, ist man darum bemüht, substitutive Angebote zu schaffen. Einer dieser neuen Schritte ist die Teilnahme an der neu ins Leben gerufenen Bundesinitiative "Leistung macht Schule". Neue Ideen, Konzepte und Förderprogramme im Rahmen der Leistungsförderung sollen an den teilnehmenden Schulen entwickelt, geprüft und ausgebaut werden. Der Autor ist Mitglied der Jugendredaktion des Leibniz-Gymnasiums.