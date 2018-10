Rottweil Christopherusbrunnen als erster dran

Bei Restaurator Klaus Locher ist die steinerne Figur samt Brunnen in guten Händen. Der Steinmetz aus Friedingen ist immer wieder in Rottweil tätig, war beispielsweise an der Renovierung des Münsters oder an Sicherungsarbeiten am Kapellenturm beteiligt.

Nun also kümmert sich Locher um die Rottweiler Brunnen, denn der Brunnen mit dem heiligen Christopherus oben drauf, soll laut Kurt Faupel, für die städtischen Grünanlagen zuständig, nicht der einzige bleiben, den es zu sanieren gilt.

"Es sind Schäden aus der Vergangenheit, die beseitigt werden müssen", erklärt Faupel auf Nachfrage. Die Witterung, aber auch das kalkhaltige Quellwasser hat den Brunnen mit den Jahren zugesetzt. Insgesamt seien es fünf oder sechs Brunnen, die gereinigt, ausgebessert und versiegelt werden müssen. Faupel rechnet im Schnitt mit Kosten in Höhe von rund 5000 Euro je Brunnen. "Beim einen mehr, beim anderen weniger."