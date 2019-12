Rottweil Christkinder sehnlichst erwartet

So geben sich die beiden Frauen recht entspannt, was die Organisation der Festtage anbelangt. Kochen müssen sie beide jedenfalls nicht. "Mein Mann ist Koch, da muss ich mir keine Sorgen machen. Wie das dann an seinem Arbeitsplatz ist, wenn das Baby Weihnachten kommt, das wird man sehen", sagt sie. Den Christbaum würden die beiden Frauen allerdings gerne noch selbst schmücken. "Bei uns in Italien stellt man den Baum normalerweise schon am 8. Dezember auf, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen", erzählt sie lachend. Es gebe noch so viel zu tun und vorzubereiten. In Rumänien stelle man den Baum normalerweise erst an Heiligabend auf, erzählt Adina. Doch in diesem Jahr wolle sie mal eine Ausnahme machen, plant sie.

Auch für ihr Babys - beide erwarten übrigens Mädchen - gibt es noch einiges vorzubereiten in den nächsten Tagen. "Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das alles werden wird", erzählen sie. Sie freuen sich zudem sehr, dass jeweils auch ihre Familien aus den Heimatländern anreisen und dann auch gleich die Möglichkeit haben, die neuen Erdenbürger persönlich zu begrüßen.