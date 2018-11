Rottweil Chefstratege und passionierte Feuerwehrkraft

Kreis Rottweil. Nachdem der Spielmannszug der Feuerwehr Sulz den Festakt am Samstag in der Albblickhalle in Epfendorf-Harthausen musikalisch eröffnet hatte, begrüßte Bernhard Schönemann zahlreiche Gäste zur Verabschiedung von Kreisbrandmeister Mario Rumpf.

Es komme nur alle paar Jahrzehnte vor, dass im Landkreis Rottweil der Kreisbrandmeister wechsle. Mario Rumpf habe sich große Verdienste um die Feuerwehr erworben. Landrat Wolf-Rüdiger Michel ging auf den beruflichen Werdegang von Rumpf ein, der nunmehr seit 40 Jahren im Feuerwehrdienst tätig sei, davon 25 Jahre als Kreisbrandmeister. Der scheidende Kommandant wurde bereits mit dem Ehrenkreuz in Gold des Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Viele Menschen seien von Mario Rumpf motiviert worden, in die Feuerwehr einzutreten, und er sei immer Ansprechpartner für die Kameraden gewesen. "Das Gemeinwohl stand bei ihm immer in vorderster Front", sagte Michel. Rumpf habe beispielsweise schon 1994 für ordentliche Schutzkleidung der Wehren im Kreis gesorgt, die damit Vorreiter in Baden-Württemberg gewesen sei. Er habe sich für die Übungsstrecke der Atemschutzträger in Sulz eingesetzt sowie für die Beschaffung moderner Geräte und die gemeinsame Leitstelle Maßstäbe gesetzt.