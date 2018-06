Seit Anfang April ist Ralf Kozian neuer Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin, das am Freitag im Beisein von Sozialminister Manne Lucha offiziell eingeweiht wurde (siehe nebenstehender Bericht). Der 55-jährige Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt über langjährige Erfahrung im Fachgebiet Gerontopsychiatrie, zuletzt als Oberarzt an der Asklepiosklinik Stadtroda in Thüringen. Für Kozian bietet das Zentrum optimale Voraussetzungen. Durch die enge Kooperation mit den anderen Fachabteilungen des Hospitals sei eine hervorragende Diagnostik zur Behandlung von körperlichen Begleiterkrankungen gegeben, so Kozian. Ihm sei es ein Anliegen, die Vernetzung zu Institutionen und Organisationen, zur Ärzteschaft und anderen Einrichtungen auszubauen. Als sinnvolle Ergänzung des Therapieangebotes des Zentrums erscheint ihm eine gerontopsychiatrische Tagesklinik.