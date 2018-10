Rottweil Chancen vor der Haustür

Wer von diesem Berufsfeld noch keine konkrete Vorstellung hat, kann so zahlreiche Einblicke erhalten. Der öffentliche Dienst informiert ausführlich über vier Tätigkeitsbereiche in Uniform: Polizei, Bundespolizei, Zoll und Bundeswehr. Auch hier liegen die Ausbildungsorte oft näher, als man denkt.

Auf dem Regionalen Berufsforum können es die Besucher selbst herausfinden. Schulen, die mit mehreren Jugendlichen oder ganzen Klassen diese schülernahe Veranstaltung besuchen wollen, profitieren auf Wunsch von einem besonderen pädagogischen Konzept, das den Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern fördern soll. Einige Eltern und Lehrer stehen zusätzlich als Messescouts zur Verfügung. Wer sich bei der Gesprächsführung nicht ganz sicher fühlt, darf sich ohne Voranmeldung an die gut sichtbaren Helfer wenden. Das Berufsforum ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten, nicht zuletzt auch an Eltern und Erziehungsberechtigte. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Sowohl Getränke als auch kleinere Snacks können günstig erworben werden. Der Messebesuch selbst ist kostenfrei.