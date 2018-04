Rottweil Caterer für Schüleressen gesucht

Geplant ist, dass der Caterer sowohl für die Verpflegung der Schüler an der Achert-, Eichendorff-, Johanniter-, Konrad-Witz- und Römerschule als auch für die drei Gymnasien und Realschule zuständig ist. Während die Vergabe für die ersten fünf Schulen eine europaweite Ausschreibung voraussetzt, könnte der Zuschlag für die große Mensa am Schulcampus im kommenden Frühjahr frei erfolgen. Der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. Mai, damit.

Der Sitzungsvorlage zufolge ist es das Ziel, alle Schulen auch künftig durch einen Caterer beliefern zu lassen. Davon erhofft sich die Stadt eine "gleichbleibend gute Qualität des Schulessens an allen fünf Schulen". Bestärkt wird die Verwaltung durch die bisherigen Essenslieferanten. Sie hätten betont, dass aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Belieferung durch nur einen Gastronomen wünschenswert sei. Die Verwaltung strebt an, dass die Cateringfirma, die den Zuschlag an den fünf genannten Schulen erhält, auch bei der Vergabe für die große Mensa (Gymnasien und Realschule) zum Zuge kommt. So ließen sich Synergieeffekte nutzen.

Im Vorfeld hat die Verwaltung Gespräche mit potenziellen Caterern geführt, unter anderem mit ortsansässigen Unternehmen und Kliniken, die über eigene Kantinen verfügen. Es habe sich gezeigt, so die Verwaltung, dass, wenn überhaupt, lediglich zwei leistungsfähige Cateringunternehmen in Frage kämen.