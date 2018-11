Rottweil "Campus Plus" fest im Blick

Im Anschluss ließ Christine Schellhorn das Jahresprogramm des Netzwerks Revue passieren. Auch die geplante Broschüre des Netzwerks, die Frank Hugger erstellt hat, wurde vorgestellt. Anfang des Jahres soll sie fertig sein. Der Fotograf Ralf Graner hatte für die Broschüre ein Jahr lang alle Veranstaltungen des Netzwerks begleitet und dokumentiert.

"Wie sieht Bildung in Zukunft aus?", ist eine der großen Fragen der Netzwerkmitglieder, die letztlich auch die Idee für das große Bildungsprojekt "Campus Plus" entstehen ließ. Volker Bucher, der seit dem Jahr 2016 im Studienzentrum Rottweil der HFU Furtwangen im Neckartal tätig ist, berichtete, dass dass das Interesse an Schülerpraktika und an Seminarkursen stetig steige. Das zeige, dass man mit der Idee des Bildungsprojekts auf dem richtigen Weg sei. Mit "Campus Plus" könne man viele Erfahrungen einbringen und breite Kompetenzen nutzen", betonte Bucher. Bereits jetzt biete die HFU Neckartal Projekte mit innovativen Unternehmen und verfüge dafür über eine hochwertige Ausstattung. Das Netzwerk Schule-Wirtschaft könne breites Expertenwissen im Bildungsbereich, Lehrkräfte und Ausbildungsleiter aus den eigenen Reihen bieten, und verfüge über viel Erfahrung mit Schüler- und Azubiprojekten.

Als nächstes gelte es für "Campus Plus", einen Verein zu gründen sowie Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen, um das Vorhaben realisieren zu können. "Wir hoffen auch auf Unterstützung aus den Bildungstöpfen", betonte Christine Schellhorn. Man könne den Bildungs- und Wirtschaftsstandort Rottweil durch das Vorhaben stärken und für Fachkräfte attraktiver machen. Die Mitgliedsfirmen, die in Bildung investierten, würden beste Voraussetzungen für die Arbeit von morgen schaffen. Bis zum Jahr 2020 soll das Vorhaben umgesetzt sein. Im Netzwerk Schule-Wirtschaft tauschen sich Führungskräfte aus Unternehmen, Schulen und Institutionen aus und entwickeln Programme, um jungen Menschen den Weg von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern. Dem Netzwerk anschließen kann man sich über die Geschäftsstelle: www.ak-schulewirtschaft-region-rw.de oder E-Mail schellhorn@visioconnect.eu.