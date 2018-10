Rottweil Busfahrer-Verhalten in der Kritik

"Recht hast du", "So geht man nicht mit Menschen um!" oder "Diese Themen füllen ganze Elternabende" – so und so ähnlich lauten die Kommentare unter dem auch in Facebook-Gruppen vielfach geteilten Statement. Katharina Hirsch scheint mit ihrem durchaus sachlich verfassten offenen Brief einen Nerv getroffen zu haben.

Mit Kopfhörern im Ohr

Die 20-Jährige fährt seit der fünften Schulklasse Bus. Früher von Göllsdorf ins Leibniz-Gymnasium, jetzt zur Arbeit in eine Rechtsanwaltskanzlei, wo sie derzeit eine Ausbildung macht, oder zum Bahnhof. Sie schildert verschiedene Beobachtungen mit "Busfahrern in der Region Rottweil und Umgebung", die sie so nicht mehr hinnehmen möchte: "Der Bus steht an der Haltestelle. Der Busfahrer wartet. Er sieht definitiv, dass ein Junge schon rennt, weil er merklich etwas knapp dran ist. Der Junge erreicht gerade die vordere, geschlossene Türe des Busses, als der Busfahrer – natürlich ohne den Jungen – losfährt". Oder: "Eine ältere Dame möchte aus dem Bus aussteigen offensichtlich ist, dass sie Probleme beim Gehen hat. Als sie aussteigen möchte, macht der Busfahrer keine Anstalten, den Bus zu senken. Die Frau muss so aussteigen. Vermutlich liegt es an den Kopfhörern mit Musik in seinen Ohren, die ihn in eine andere Welt verfrachten und nicht bemerken lassen, wer hier ein- und aussteigt".