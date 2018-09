Rottweil. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rottweil fiel am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr in der Heerstraße in Rottweil der Fahrer eines Schulbusses auf, der während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer sein Fehlverhalten ein. Die Ordnungshüter wiesen den 45-Jährigen auf seine besondere Verantwortung gegenüber seinen Fahrgästen hin. Nur zehn Minuten später telefonierte der gleiche Busfahrer indes erneut während der Fahrt auf der Tuttlinger Straße. Den 45-Jährigen erwartet nun ein saftiges Bußgeld.