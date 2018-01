Rottweil. Nach einer Farbschmiererei über das Wochenende am Vereinshaus der Bürgerwehr Rottweil in der Flöttlinstorstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Freitag und Montag sprühte ein unbekannter Täter mit goldenem Spray Zeichen, ähnlich "Ü 30", an die Hauswand. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/47 70 entgegengenommen.