Rottweil Bürgerwehr lässt es im Bockshof krachen

Nicht zu schaffen ist in diesem Jahr wohl der Ringzug-Haltepunkt "Rottweil Mitte". Da könne ausnahmsweise mal nicht die Stadt was dafür, sondern der Landrat, der den Beutel für dieses Projekt noch nicht öffnen möchte. Dass die Stadt dessen ungeachtet den Aufzug von Neckar auf Innenstadtniveau auch ohne Ringzug-Anbindung schon einmal in Angriff nehmen könnte, ist unbenommen. Und, Ringzug hin oder her, eine tolle Sache wäre so ein Lift vom Stadtgraben herauf ja schon...

Bereits umgesetzt, allerdings weniger gelungen, findet die Bürgerwehr das neue Leitsystem. Farblich gestaltet in Anlehnung an die politische Denkrichtung, scheint es nicht wirklich sicher zu leiten. Wohin das führen soll? Nur vielleicht zum Ziel.

Nicht weniger Verwirrung gibt es in ganz anderem Zusammenhang, der dann doch wieder ganz nahe beim Themenbündel Stadt, Attraktivität, Besucher ist. Einen Hinweis auf die Fußgängerhängebrücke braucht das Beschilderungskonzept noch nicht. Diesem Thema ist übrigens bereits der dritte Salut gewidmet. Kein Wunder, denn wenn sie kommt, wird sie irgendwo dort anlanden, wo Bürgerwehrler und ihre Gäste regelmäßig das Neue Jahr begrüßen. Naheliegend also, dass sie sich so ihre Gedanken zum Thema Hängebrücke machen, die als Hängepartie nicht zum ersten Mal Anlass für eine Strophe ist. Er wünsche sich, dass die Stadt möglichst noch in diesem Jahr Platz für Ein- und Ausgang des erhofften weiteren Besuchermagneten findet. Idealerweise, bevor der Testturm, mit dem sie die Innenstadt ja verbinden soll, für die Touristen wieder geschlossen werde.

Vielleicht bringt Barbara aber auch da ihre schützende Hand ins Spiel. Immerhin ist die Heilige nicht nur für jene, die in die Ferne schießen, zuständig und soll jene beschützen, die sich durch den Untergrund graben, sondern neben weiteren Aufgabenfeldern auch mit der Sorge um Türme betraut. Ein besonders markanter steht gewissermaßen gegenüber. In diesem Moment kappt die tief liegende Wolkendecke seine Spitze. Da darf die Patronin gerne noch einmal einen dreifachen Gruß bekommen. Dieses Mal von den großen Kanonen, der historischen "Sardine" und ihren kaum volljährigen Zwillingen.