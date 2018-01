Rottweil Bürgerwehr begrüßt das neue Jahr

Nicht mehr so üppig wie in früheren Jahren fällt das Aufgebot aus. Die Kanonen sind Richtung Osten ausgerichtet. Keine Haubitze bestreicht den nördlichen Abschnitt, wo jenseits des Neckartals der Aufzugstestturm steht. Doch dieses Setting ist nicht neu. Nach dem Tod von Peter Seemann standen bereits im vergangenen Jahr weniger Rohre für den Salut zur Verfügung. Und: Es ging auch beim Neujahrsschießen mit Blick auf die Waffen auch ein bisschen zackiger zu. Dann setzte im Verein der große Umbau ein. Für die einen geht es Richtung aufräumen, andere nahmen es eher als Palastrevolution wahr. Egal ob so oder so, mit der Situation muss die Bürgerwehr klarkommen – und sie tut es an diesem Neujahrstag auch wieder unter den Augen der Öffentlichkeit.

Wie gehabt, gebührt die erste Salve der Heiligen Barbara, die nicht nur Schutzpatronin der Artilleristen ist, sondern neben manch anderem auch für Türme zuständig und deshalb in Rottweil nicht erst seit der neue quasi gegenüber dem Pulverturm auf dem Berner Feld gewachsen ist, von besonderer Bedeutung. Und dann geht es auch schon los. Bei fast frühlingshaften Bedingungen besteht in diesem Jahr nicht die Gefahr, dass das Kondenswasser an und in den Rohren friert. Die Schützen können es deshalb ziemlich entspannt angehen lassen. Und auch die Jagdhornbläser, die den musikalischen Part übernehmen, müssen keine klammen Finger befürchten.

Der Salut funktioniert. Und Dieter Prirsch, Vorsitzender der Bürgerwehr, wird von Salve zu Salve sicherer. Er blickt zurück – und gibt den Stadtoberen mahnende Worte mit auf den Weg ins neue Jahr. Zum Beispiel in Sachen Hängebrücke. Da knirscht es wohl in der Kommunikation zwischen Rathaus und Investor, meint die Bürgerwehr. Ein bisschen mehr Sorgfalt tue not, um das Projekt nicht ins Aus zu schießen. Und auch in der Stadt hat Prirsch Handlungsbedarf ausgemacht, nachdem sich die neue Modekaufhaus-Zukunft für das alte Postgebäude in der oberen Hauptstraße vorläufig zerschlagen hat.