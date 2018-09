Rottweil Bürgerverein greift zum Werkzeug

Eine Reihe von Aktivitäten

Dies sind jedoch beileibe nicht die einzigen Aktivitäten des Bürgervereins. Ein lang gehegter Wunsch, die Aufstellung von Begrüßungsschildern mit Informationsmöglichkeiten an Einfallstraßen zur Altstadt, rückt der Realisierung näher. Entwürfe sind gestaltet, nun gilt es, die genauen Plätze festzulegen und, wiederum teilweise in Eigenleistung, die entsprechenden Fundamente zu fertigen.

Eine weitere Aufgabe sieht der Verein darin, das städtische Projekt "Quartier 2020" aufmerksam und zielorientiert zu begleiten. In mehreren Sitzungen konnte der Verein Anliegen, Wünsche und Erwartungen der Altstädter in die Diskussion einbringen. Wunsch ist es, die Planungen zeitnah in einer Informationsveranstaltung öffentlich vorzustellen.

Begegnung bei einer Schlachtplatte

Wichtig ist für den Verein grundsätzlich, immer wieder Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Kurzfristig bietet dazu der Sonntag, 23. September, eine Gelegenheit. Der Bürgerverein lädt zum Schlachtplattenessen in die Altstädter Turnhalle ein. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Feuerwehrabteilung ausgerichtet. Ab 11 Uhr wird es gediegene musikalische Unterhaltung durch die Stallberger Blasmusik geben. Und diese Altstädter Organisationen wollen ihr Tun an diesem Tag der Öffentlichkeit darstellen. Der Bürgerverein wird Infotafeln zu seinen aktuellen Aktivitäten gestalten. Die Feuerwehr demonstriert vor der Halle ab 14 Uhr ihre Fähigkeiten, ab 15 Uhr wird die Feuerwehrjugend eine Schauübung abhalten.