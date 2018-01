Rottweil Bürgerbeteiligung: Ralf Broß kündigt eigene Leitlinien an

Der Verwaltungschef kündigte an, Leitlinien für Bürgerbeteiligungsprozesse zu erarbeiten. Das hatte das Bürgerforum Perspektiven Rottweil mehrfach gefordert (wir berichteten exklusiv). Broß sagte, er habe sich darüber bereits mit dem ersten Sprecher des Bürgerforums, Henry Rauner, ausgetauscht. Von den Vorschlägen indes, die das Bürgerforum in einer Art Antrag an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat Ende vergangener Woche (erneut) herangetragen hat, hält Broß nichts. Er will diese nicht eins zu eins übernommen wissen. Er wolle einen Rottweiler Weg gehen und nicht die Leitlinien einer anderen Stadt, etwa Heidelberg, kopieren.

Wann es dazu kommen werde, die Leitlinien zu erarbeiten, wurde nicht gesagt Die Verwaltung wolle dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten. Broß meinte lediglich, es mache keinen Sinn, parallel zum laufenden Prozess der Bürgerbeteiligung hinsichtlich der Hängebrücke sich Gedanken über Leitlinien zu machen. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Hermann Klein (FDP) äußerte der OB, das sei aus Kapazitätsgründen nicht sinnvoll. Zudem könne es zu Überschneidungen kommen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Posselt erinnerte an die vor Jahren geführte Diskussion um die Ansiedlung einer JVA im Bitzwäldle und den Umgang mit den Bürgern etwa aus Zepfenhan. Damals habe man Fehler gemacht, inzwischen habe man dazugelernt. "Die Bürger sind mündiger", so Posselt. Er machte darauf aufmerksam, dass das Feld der Bürgerbeteiligung ein sehr breites sei und verwies auf einen Aussage von Gisela Erler – die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, hat die zweite JVA-Debatte in Rottweil begleitet –, wonach Bürgerbeteiligung nicht bedeute, immer in einen Bürgerentscheid zu münden.