Rottweil Bühlingen feiert rauschenden Bellel-Ball

Dem Narrenzunft-Quartett liegt immens viel an der eigenen Fitness und der seiner Partnerinnen. Mit Leibesübungen und Partnerakrobatik zeigten die vier Herren mit viel Muskelkraft, wie sie ihre Lieben zu Hause zwecks Muskelaufbau auf Händen tragen. Dass die Frauen an diesem Abend durch Gummipuppen ersetzt wurden, die von ihrer Gelenkigkeit her den Originalen leider nicht das Wasser reichen können, führte zur großen Erheiterung des närrischen Publikums.