Rottweil Buddeln, baggern, bauen

Bei der sind nun auch sichtbare Arbeiten im Gange. Derzeit laufen laut Bürgermeister Ralf Ulbrich die Vorbereitungen für den Rohbau der dort entstehenden Tiefgarage. Insgesamt ist der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Gewerberäumen und zehn Eigentumswohnungen (Haus eins) geplant sowie eine Seniorenwohnanlage mit 17 Eigentumswohnungen für Betreutes Wohnen (Haus zwei). Zusammen mit einem Marktplatz soll so eine "lebendige Ortsmitte" entstehen.

Geplante Wohnanlage

Die gesamte Wohnanlage wird rund 13 900 Quadratmeter groß. Etwa 2000 Quadratmeter Wohnfläche entfallen auf 27 Wohnungen, davon zehn in Haus eins und 17 sowie ein Gemeinschaftsraum in Haus zwei. Im Erdgeschoss von Haus eins wird auf gut 250 Quadratmetern Gewerbe untergebracht. Die vorgesehene Tiefgarage soll 26 Autos beherbergen. Die Fertigstellung des Projektes ist Mitte 2020 vorgesehen.

Im Frühjahr wurden durch die Gemeinde die Altlasten der vorherigen Uhrenfabrik beseitigt. Spatenstich war bereits im Mai, Mitte September hatte sich aber so mancher gefragt, warum in der Ortsmitte nichts passiere. Jetzt wird dort kräftig gebaggert, ausgemessen und gearbeitet. Nach der Erstellung der Tiefgarage wird die Gemeinde 2019 mit den Arbeiten für die neue Erschließungsstraße beginnen. "Der Hochbau soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 bezugsfertig sein", meint der Bürgermeister.

Die Gemeinde investiert im ersten Abschnitt rund vier Millionen Euro in die neue Ortsmitte bei einer Förderung durch das Land Baden-Württemberg von rund einer Million. Ulbrich sprach beim Bauauftakt von einer "Jahrhundertchance". Innenentwicklung werde in ihrer denkbar besten Form praktiziert.

Ein gutes Beispiel für die Innenentwicklung ist auch das Neubaugebiet "Bitze III", zweiter Bauabschnitt. Die Erschließungsarbeiten, die Ende 2017 begonnen haben, nähern sich dort dem Ende. Für rund 1,4 Millionen Euro sind dort 44 neue Bauplätze entstanden, die größtenteils schon vergeben sind, wie Ulbrich informiert.

Zuletzt haben am Dienstag die Arbeiten am Skaterpark in "Fürsten" begonnen. Dieser hat eine mehr als einjährige Vorgeschichte. Im Rahmen der Haushaltsberatung 2017 hatten sich mehrere Jugendliche aus Deißlingen und Lauffen für diesen eingesetzt. Unter deren Beteiligung wurde im Frühjahr 2017 mit Fachplanern und dem Verein "Rollbrett Rottweil" eine Planung erarbeitet und ein Zuschuss aus dem Leader-Programm beantragt. Dieser ist nun bewilligt, daher starten die Maßnahmen.

Bei guter Witterung könnten sie noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, ist Bürgermeister Ulbrich guter Dinge.

Der Park kostet insgesamt gut 70 000 Euro bei einer finanziellen Förderung von 35 000 Euro.