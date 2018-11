Rottweil Brutal, aber ohne Tötungsabsicht

Bei dieser hätte der 34-Jährige Anfang April mit THC und rund 2,5 Promille im Blut in der Asylunterkunft randaliert, so dass die Polizei gerufen wurde. Die Beamten seien dann mit dem aggressiven Angeklagten konfrontiert worden, der wohl nicht nur versuchte, einen Beamten am Ärmel zu packen, sondern auch in einer Tour Beleidigungen wie "Fuck the police" ausstieß. Die Zeugen der Polizei hatten es vor Gericht als dramatische, gefährliche Situation mit hochexplosiver Stimmung geschildert. "Sieben Beamte mussten ihn fixieren, und als einer den Kopf losließ, damit der Arzt die Wunde begutachten konnte, spuckte der Angeklagte dem Polizisten ins Gesicht", resümierte Richter Münzer.

Bei der zweiten Tat wenige Tage später sei der Angeklagte – erneut alkoholisiert und unter Drogeneinfluss – ins Zimmer seines indischen Mitbewohners eingedrungen und habe mit einem Stuhlbein mindestens 18 Mal auf ihn eingeschlagen. Zu diesen Erkenntnissen war das Gericht dank mehrerer Gutachten zu Blutspritzern und Spuren gekommen. Sodann habe er dem Opfer ein Küchenmesser an die Kehle gehalten und gesagt "Heute Nacht bist du tot", die Drohung letztlich aber nicht wahr gemacht. Der Angeklagte hatte gesagt, dass er dem Mitbewohner Schmerzen zufügen, ihn aber nicht töten wollte. "Er hat auch eingeräumt, dass er über das Ziel hinausgeschossen ist", rekapitulierte Münzer.

Dennoch seien erhebliche Verletzungen entstanden, unter anderem Brüche der Augenhöhlen und des Nasenbeins. Richter Münzer sprach von "großer Brutalität" und einem schweren Fall.

Sein enormer Alkohol- und Cannabiskonsum, gepaart mit einer niedrigen Erregungsschwelle und dem ohnehin schwelenden Konflikt zwischen den Mitbewohnern, habe die Tat begünstigt, daher sei von verminderter Schuldfähigkeit umzugehen.

Gleichzeitig bestünden bei einer Therapie keinerlei Erfolgsaussicht und ein hohes Rückfallrisiko unter anderem aufgrund der Sprachbarriere und fehlender Frustrationstoleranz. "Arbeiten Sie in der Haft die Persönlichkeitsdefizite und die Suchtprobleme auf", riet Münzer dem Somalier. Dass er das Potenzial dazu hat, habe sich ja bei seiner Arbeitsstelle gezeigt. Dort hatte der 34-Jährige durch Arbeitswillen, tadelloses Verhalten und Zuverlässigkeit geglänzt.