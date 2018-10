Rottweil Brücken-Pläne für alle einsehbar

Der Projektleiter des Brückenprojekts, Roland Haag, informierte in der Hauptversammlung des Gewerbe- und Handelvereins (GHV) Rottweil über das Projekt. Ein wichtiger Punkt: Investor Günter Eberhardt hält an dem geplanten Einstiegspunkt im Bockshof fest. Laut Haag wolle man abwarten, wie die Behörden das sehen. Sollte das Bebauungsplanverfahren laufen wie vorgesehen, so wolle man Mitte kommenden Jahres mit dem Bau der mehr als 600 Meter langen Brücke beginnen. Haag geht von einer Bauzeit von zehn Monaten aus. Im Sommer 2020 solle die Brücke eröffnet werden.

In diesem Jahr ist das Unternehmen bereits mit einer Fußgänger-Hängebrücke gestartet –­ in Bad Wildbad. "Es ist eine spannende Geschichte in Bad Wildbad, in Rottweil wird es eine sensationelle", verspricht Haag. Er betont, dass manches nicht einfach gelaufen sei und Investor Eberhardt bislang sehr viel Geld investiert habe. Das mache deutlich, dass Eberhardt diese Brücke auf jeden Fall realisieren wolle. Ziel ist es, zusätzliche 100 000 bis 120 000 Tagesgäste nach Rottweil zu bringen.

Die große Frage sei, wie alle – Turm, Brücke, Innenstadt – voneinander profitieren könnten. Das solle in weiteren Gesprächen herausgefunden werden, äußerte auch der Wirtschaftsförderer bei der Stadtverwaltung, André Lomsky. Die Brücke solle das Gewerbegebiet Berner Feld mit der Innenstadt verbinden. Die Verwaltung erinnert an den Bürgerentscheid: Im März vorigen Jahres stimmten rund 72 Prozent der Bürger für das Vorhaben.