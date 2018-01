Rottweil Broß baut auf tüchtige Bürger und innovative Ideen

Mit dem Ansatz "Weiter denken" wiederum soll ein innovatives Mobilitätskonzept verfolgt werden. Rottweil solle sich in den nächsten Jahren zu einem Mobilitätslabor entwickeln. Basis sei die Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von Thyssen-Krupp Elevator im Aufzugstestturm. Denkbar seien sowohl innovative Aufzugssystem als auch autonom oder teilautonom fahrende Shuttles zwischen Bahnhof, Innenstadt und Testturm.

Ein zentrales Projekt der Landesgartenschau ist der Neckarpark. Bislang in einem problematischen Zustand böte sich hier die Chance, einen Bahnhaltepunke in Nähe zur Innenstadt zu rücken, den Neckar erlebbar zu machen, Industrieflächen in einen grünen Naherholungsbereich zu verwandeln, nicht mehr benötigte Gleisflächen verschwinden zu lassen.

Die Konkurrenz ist nicht weit weg. Im Kreis selbst gibt es mit Schramberg und Sulz zwei Bewerber. Auch der Städte-Nachbar Tuttlingen will eine große Landesgartenschau realisieren. In Rottweil wolle man sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, so Broß. Er setzt darauf, dass, wenn die Jury im April Rottweil in Augenschein nehmen wird, man gute Argumente vorlegen könne. Der Ministerrat will im Sommer entscheiden. Es gibt 14 Bewerbungen für fünf Plätze.

Weitere Informationen: www.rw2028.de

Die Landesgartenschau als Motor, der die Stadt voranbringt – es ist ein einfaches Bild, um begreifbar zu machen, dass aus der Bündelung von einzelnen Maßnahmen etwas Bleibendes für die Bürger geschaffen werden kann. Das Bild ruft schnell Assoziationen zum rund laufenden, schnurrenden Motor wach. Der Oberbürgermeister sitzt am Steuer, das gemeinsame Ziel konzentriert vor Augen. Kein Stottern, keine Aussetzer, keine Fehlzündung. So wie man es sich von einer Kommune mit Vision wünscht. Nun ersetzt die Bewerbung für die Landesgartenschau keinen Masterplan. Doch das Konzept für RW2028 ist so überzeugend, dass es mehr sein muss, als ein kleines Steinchen im großen Mosaik: Weil Verbindungen zwischen den vielen einzelnen Projekten aufgezeigt werden. Weil erkennbar wird, wie sich Rottweil entwickeln soll und was die Bürger damit gewinnen.