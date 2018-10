Rottweil Brisante Entwicklungen sah er voraus

Rottweil. Ab jetzt gibt es vor jeder Vorstellung von "Germania Schlaf Traum Schrei" des Zimmertheaters Rottweil eine Kurzeinführung. Die Theaterstücke Heiner Müllers erweisen sich als aktueller denn je: Brisante politische Entwicklungen sah er voraus und stellt sie so überspitzt dar, so dass wir befreit darüber lachen können. Intendant Peter Staatsmann hat im Zimmertheater Rottweil mit vier jungen Schauspielern eine vergnügliche Deutschland-Revue herausgebracht. Die nächste Vorstellung ist am morgigen Samstag, 3. November, um 20 Uhr, die Einführung beginnt um 19.30 Uhr.