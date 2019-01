Rottweil. Brandalarm im Vinzenz-von-Paul-Hospital: Am frühen Freitagmorgen rückte die Feuerwehr Rottweil mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrleuten sowie die Werksfeuerwehr des Vinzenz-von-Paul-Hospitals mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 26 Wehrleuten wegen eines Brandalarms zu einer Krankenstation der Klinik in der Schwenninger Straße aus. Um kurz nach 2 Uhr wurde der Leitstelle Rottweil ein Brand in der Krankenstation des Hospitals mitgeteilt. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein mit Papier gefüllter Mülleimer auf einer Toilette in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den brennenden Behälter und lüftete die Station. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.