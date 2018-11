Rottweil Botschafter für das eigene Lebenswerk

Kreis Rottweil. Fast 100 Termine hat er in den knappen vier Wochen, bevor er nach Bolivien zurückkehrt. Die Orte, in denen er in diesen Tagen auftritt, reichen von Hamburg bis München, von Köln bis Tuttlingen. Er wirbt landauf, landab für den "Regenbogen", den er Mitte der 90er-Jahre in der bolivianischen Hauptstadt La Paz ins Leben rief. Auf seiner Tour wirbt er um Unterstützer, genauer gesagt, um Spenden für das Projekt. Eloquent und überzeugend berichtet er von "seiner Gemeinde". Und Rottweil ist in den Wochen, die er in Deutschland ist, eher Sprungbrett zu seiner Rundreise, denn Heimat.

Aber diesmal soll es um ihn gehen. Er selbst findet sich allerdings nicht so wichtig, sein Projekt in der bolivianischen Hauptstadt, das ist ihm umso wichtiger. Im Gespräch schwenkt er bei jeder sich bietenden Gelegenheit zurück zu "seinen" Kindern, die im Elend geboren sind und denen geholfen werden muss, um eben diesem Elend zu entkommen.

Er sei in den 1970er-Jahren der letzte Kaplan in Rottweil gewesen, rückt er auf Nachfrage heraus. Das muss zur Einordnung reichen. Und die Rottweiler Fasnet, die fünfte Jahreszeit, habe er geliebt, erinnert er sich. Langjährige Weggefährten denken noch heute an seine Fasnetspredigten und seine Freude, wenn er im Häs steckte, zurück. Obwohl er als geborener Rheinländer doch eher dem Karneval zugeneigt sein sollte.