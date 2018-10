Rottweil Bonifatiusweg: Sperrung ist weg

Rottweil. Die Verkehrssicherheit sei wiederhergestellt, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten.

Der Fußweg war nahezu zwei Jahre lang nicht passierbar, weil sich von einer Mauer auf einem privaten Grundstück an Hang unterhalb der Stadtmauer Gesteinsbrocken gelöst hatten. Viele Gespräche zwischen dem Eigentümer und der Stadt waren notwendig gewesen. Am Ende hat man eine gemeinsame Lösung gefunden, auch aufgrund der Expertise des Architekten Alfons Bürk, der die Stadt immer wieder mal berät. Wie der städtische Pressesprecher Tobias Hermann im März gegenüber unserer Zeitung betonte, handelt es sich bei den Sicherungsmaßnahmen für den Eigentümer um keine Kleinigkeit. Vielmehr seien Fachplaner und Statiker gefragt.

Bislang mussten lose Steine und Teile der Stützwand am Hang entfernt werden. Weiter wurde mit Dielen eine Ebene geschaffen, die verhindert, dass weitere Steine und lose Mauerteile nach unten fallen können, so die Stadt auf Nachfrage. Die Sanierung der Mauer sei aber noch nicht abgeschlossen. "Durch die jetzt durchgeführten Maßnahmen unterhalb des ›Sternen‹ ist die Verkehrssicherheit des angrenzenden Fußwegs wieder hergestellt", so Hermann. Das habe die Stadt am Dienstag von einem Statiker bestätigt bekommen. Auch die Denkmalpflege ist involviert. Das Gerüst am "Löwen" habe indes nichts mit der bröckelnden Stützmauer zu tun.