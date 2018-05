Rottweil Böhringer Steige: Rat stellt sich gegen Autofahrer

Ortsvorsteher Wolfgang Dreher stand in der Ortschaftsratssitzung in Göllsdorf unter Beschuss. Vertritt Dreher die Interessen des Gremiums oder unterwirft er sich der Stadtverwaltung? Diese Frage tritt in Göllsdorf in irgendeiner Form immer wieder in Erscheinung. Die Ursachen wurzeln allerdings im fehlenden Vertrauen in die Stadtverwaltung.

Räte fühlen sich übergangen

Als Ortsgremium der Stadt Rottweil fühlt sich Göllsdorf von der Stadtverwaltung regelmäßig ausgehebelt und übergangen. Immer wieder fallen so Sätze: "Wir werden eh nicht gefragt" oder "unsere Entscheidungen zählen ja nichts". Aufgekommen sind sie während des schweren Ringens um die Planung der Mehrzweckhalle. Der Ortschaftsrat wurden von der Stadt, ob ihrer Wünsche und Vorstellungen, oft zurück- oder zurechtgewiesen.