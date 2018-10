Rottweil Blick auf die TGA

Rottweil. Die Turngemeinde Rottweil-Altstadt (TGA) blickt in diesem Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Kommende Woche steht dazu mit einer Ausstellung im Alten Rathaus in Rottweil der Auftakt für die Jubiläumswochen an. Der Verein lädt für Donnerstag, 18. Oktober, um 18 Uhr ein zur Eröffnung der Ausstellung und zum anschließenden Ehrungsabend. Oberbürgermeister Ralf Broß wird zur Begrüßung sprechen, bevor ein Vorstandsmitglied der TGA sich mit einem Grußwort an die Gäste wendet und Eberhard Wucher in die Ausstellung einführen wird.