Rottweil bleibt „Aller.Land“: Kultur ist mehr als Museum und Konzertsaal

Der Kreis Rottweil erhält im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“ 1,35 Millionen Euro vom Bund, dazu kommen 75 000 Euro vom Land Baden-Württemberg. Mit einem Eigenanteil von ebenfalls 75 000 Euro kann der Landkreis Rottweil damit ein starkes Kulturprojekt mit Beteiligung der Bevölkerung auf die Beine stellen – und zwar über fünf Jahre hinweg.

„Das ist ein großartiger Erfolg für unseren Landkreis und eine starke Bestätigung für die Vorarbeit der Projektbeteiligten“, freut sich Landrat Wolf-Rüdiger Michel. „Kultur verbindet – so lautet die Devise des Projekts, und eben das wollen wir ermöglichen“.

Der Landkreis Rottweil war bereits in der ersten Programmphase aktiv – Voraussetzung für eine Bewerbung um die Aufnahme ins Programm. Und was im Kreis Rottweil umgesetzt und vorgedacht wurde, kam an.

„Mix & Match“

Unter dem Motto „Mix & Match“ entstanden kreative, experimentierfreudige Projekte – etwa „Strom Aufwärts“ mit der offenen Jugendarbeit in Deißlingen, die Gestaltung der Dekoration für das Hiphop-Festival Blockparty in Oberndorf, ein Theaterstück des Zimmertheaters Rottweil, ein Kunstworkshop in der Erich-Hauser-Stiftung oder das Projekt „Petticoat trifft Wochenmarkt“. Die Bandbreite ist groß, die Idee dahinter klar: Kultur soll raus aus dem Elfenbeinturm.

Viele Kooperationspartner

Die Kooperationspartner und Projektpartner in dieser Entwicklungsphase waren zahlreich: Das Kulturamt Schramberg, das Kulturamt Oberndorf, das Generationenhaus Linde 13 Oberndorf, die städtischen Museen Rottweil, die Halle 16 Sulz, die Jugendkunstschule Kreisel sowie das Zimmertheater Rottweil.

Jetzt kann’s weiter gehen

Mit der Aufnahme ins Programm und der damit verbundenen Förderung können die Anfänge weiterentwickelt werden. So entsteht eine digitale Plattform zur Vernetzung im Landkreis, es werden die „Mix & Match-Projekte weiterentwickelt und es sollen kulturelle Großprojekte entstehen, bei denen große Teile der Bevölkerung gemeinsam kulturell aktiv werden.