Rottweil Bitte schieben und kleiner bringen

Rottweil-Neufra. Im Gottesdienst sang der Chor unter der Leitung von Chorleiter Dennis Heitinger "Cäcilienhymne", "Höre uns rufen" und "La sera sper il lag (Gion Balzer Casanova)". Pfarrer Thomas Böbel konnte Inge Dora für fünf Jahre singen im Kirchenchor ehren. Anschließend waren die Chormitglieder in das Gasthaus "Rößle" eingeladen.

Einen besonderen Gruß richtete die Vorsitzende Helga Ulmschneider an Pfarrer Lampart und den Organisten Christoph Schoch. Nach einem gemeinsamen Essen gab sie einen Überblick auf das zurückliegende Jahr. Mit dem Zitat aus einem Artikel, dass singen "nachweislich klüger, glücklicher und gesünder" macht, begrüßte sie die neuen Sängerinnen Jadranka Maltez, Susanne Timm, Traute Habicher und Andrea Hengstler.

Im abgelaufenen Jahr gestaltete der Kirchenchor die Hochfeste an Weihnachten, Ostern und Pfingsten sowie die Feier der Erstkommunion, des Patroziniums und des Gottesdienstes an Allerheiligen mit dem Gräberbesuch musikalisch mit. Beim großen Narrentreffen anlässlich des 49. Ringtreffens des Narrenfreundschaftsringes und 60 Jahre Burgnarrenzunft Neufra war der Kirchenchor mit dem Hexenbesen präsent. Die Geselligkeit kam auch nicht zu kurz. Dazu dienten die Krippenfahrt zum Wasserschloss in Glatt, der Kirchenchorausflug und ein Grillfest im Sommer. Der Ausflug hatte Obermarchtal und Biberach zum Ziel. In Obermarchtal stattete der Chor dem ehemaligen Vikar Gianfranco Loi einen Besuch ab. der nach der Gestaltung des Gottesdienstes durch das Münster und in weitere Räume der ehemaligen Klosteranlage führte. Helga Ulmschneider bedankte sich bei der Jubilarin, den Ausschussmitgliedern und weiteren aktiven Helfern mit Präsenten.