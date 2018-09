Rottweil Biomüll-Pflicht gilt nur für Privathaushalte

Schnellen Schrittes läuft in Rottweil ein "Pfirsich-Mann" zum Abfallbehältnis etliche Meter abseits von seinem Geschäft. Verdutzt blickt ein entgegenkommender Passant, als kurz vor ihm eine Handvoll Pfirsiche in das Behältnis geworfen werden. Dies geschieht offenbar in einer großen Selbstverständlichkeit. Das lässt beim Beobachter die Ahnung aufkommen, dass der "Pfirsich-Mann" in Bezug auf die Nutzung des öffentlichen Restmüllbehälters bei Bedarf auch schnell mal zum "Tomaten-" oder "Trauben-Mann" werden könnte.

Passant wundert sich

Wie kann das sein, dass der Normalbürger von Haus aus zur Nutzung einer Biotonne verpflichtet ist, von der er sich nur mit dem Nachweis einer Gartenkompostierung befreien lassen kann, der Geschäftsmann in Sachen Obst und Gemüse seinen ungenießbaren Bestand aber je nach Gusto auf merkwürdige Weise kostenlos aus dem Laden zu schaffen in der Lage ist?