Rottweil Bewegtbilder zum Anbeißen

Das ist einer der Zugänge, die Pia Maria Martin in ihrem Stop-Motion-Film "A Table" eröffnet. Die Draufsicht offenbart nicht nur die Speisenfolge, sondern lässt auch auf unterschiedliche Temperamente schließen. Es gibt unter dem Dutzend unsichtbarer Esser Personen, die förmlich schlingen und ihre Utensilien ausgreifend um ihren Platz verteilen müssen, während andere kleine Stückchen Speisen, Serviette und Besteck stets akkurat wieder zurecht legen.

Mindestens genau so spannend ist die Choreografie der Speisen auf den Tellern und der Gedecke selbst – zumindest, so lange die Esser nicht zuschlagen und unter anderem das gebratene Federvieh mit ihrem Besteck so traktieren, dass "gespickt" höfliche Untertreibung wäre. Zwischendurch wird der Betrachter Zeuge einer Konfliktbewältigung in Sachen Wegerecht, den Braten und Soße austragen, vom Ausbruch und Pfadfinderschaft der Knödel.

Die Tafel als Modell für Verkehrsflüsse? Das wird schwierig. Auch wenn die Dessertteller so hübsch tanzen, als wollten sie ein bisschen Blick durchs Mikroskop suggerieren – von wegen Molekülbildung und so –, oder als wäre das Tableau der kleine Teil, der sich beim Blick durchs Kaleidoskop zu fantastischen Mustern hochspiegelt: Nach dem Hauptgang sieht die Tafel, mit Verlaub, aus "wie Sau", bergen die Textilien gnädig das zunächst so strukturierte, dann ziemlich wilde Spiel. Lesen lässt sich manches aus diesem ebenso launigen wie spannenden Bewegtbild. Und es braucht nicht die Verortung an der Südwand des Bürgersaals, wo einst die "Genetische Kette des Flohmarkts" von Daniel Spoerri zu sehen war, eben jenem Daniel Spoerri, der – auch in Rottweil – mit seinen Fallenbildern, der für die Wand konservierten Tischdraufsicht, auf sich aufmerksam machte.