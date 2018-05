Rottweil Betrug: Gefängnis bleibt Angeklagten erspart

Zu jeweils einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt sind, verurteilte das Schöffengericht am Amtsgericht Rottweil am Dienstag zwei Angeklagte, die Spielautomaten mittels Betrugssoftware manipuliert hatten, wegen "Fälschung technischer Aufzeichnungen" (wir berichteten).

Mit den Tricksereien wollten sie Umsätze verschleiern, aber vor allem Vergnügungssteuer in erheblichen Umfang hinterziehen. Geschädigte war die Stadt Rottweil, der so (zunächst) mehr als 100.000 Euro an Steuereinnahmen entgingen. Zudem müssen beide Angeklagte binnen sechs Monaten je 8000 Euro an gemeinnützige Organisationen überweisen. Auch für die Kosten des Verfahrens müssen sie geradestehen.

Die Fakten sind im Großen und Ganzen unstrittig. Nach einem gesonderten Verfahren sind die beiden bereits dabei, ihre erheblichen Steuerschulden in Raten abzutragen. Auch eine Verurteilung im jetzigen Prozess stand in keinem Augenblick in Frage. Sie hatten etliche Kontrollstreifen der Spielautomaten gefälscht, so dass diese einen viel zu niedrigen Umsatz auswiesen, nach dem auch die Vergnügungssteuer berechnet wird.