Rottweil Betriebshof für Winterdienst gut gerüstet

"Der LKW wurde dieses Jahr neu angeschafft und wird sowohl im Sommer als auch in den Wintermonaten eingesetzt", berichtet Betriebshofleiter Jochen Ruoff. In den Sommermonaten wird der Lastwagen für verschiedene Kraneinsätze sowie Transportarbeiten verwendet. In der Vorweihnachtszeit wurde der Laster zum Setzen der Weihnachtbäume eingesetzt.