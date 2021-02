1 Viel zu massiv ist den meisten Stadträten die geplante betreute Seniorenwohnlange in der Armlederstraße.Foto: Otto Foto: Schwarzwälder Bote

Bauausschuss: Viel Kritik zu Vorschlag des Investors / Ziele von "Quartier 2020" nicht erkennbar

Rottweil. In der Schule wäre es wohl eine glatte Sechs: Die Bauvoranfrage für eine betreute Seniorenwohnanlage in der Altstadt, gegenüber der Pelagiuskirche, fiel im Bauausschuss am Mittwochabend durch. Und das, obwohl die Verwaltung mehrfach betonte, dass es rein baurechtlich an dem Vorhaben nichts auszusetzen gebe und eigentlich nur nach diesen Kriterien entschieden werden müsse. Dennoch: Es hagelte Kritik.

Oberbürgermeister Ralf Broß erwähnte eingangs, wie es zu dem Projekt überhaupt kam – und nannte dabei gleich den Punkt, der später zu einem der Knackpunkte werden sollte. Im Zuge des Projekts "Quartier 2020" war nämlich gemeinsam mit den Bürgern eine Projektidee entwickelt worden: ein "Mehrgenerationenhaus" für die Altstadt, ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, der auf dem Gelände in der Armlederstraße entstehen sollte. Die Stadt erhielt für dieses Konzept sogar einen Preisgeld in Höhe von 35 000 Euro vom Sozialministerium. Vorgestellt wurde nun allerdings eine Anlage für Betreutes Wohnen (wir berichteten), die sich nicht von anderen unterscheidet, und die für das Grundstück maximale Ausmaße hat.

Elke Reichenbach (SPD+FFR) eröffnete den Kritikreigen. Die Planung könne von ihrer Fraktion gestalterisch und inhaltlich nicht für gut geheißen werden. Der Bau sei ein "massiver Klotz", der überhaupt nicht zur dörflichen Umgebung passe. Es gebe zu wenig Parkplätze und das Konzept sei nicht mehr zeitgemäß. Besser und nachhaltiger wäre ein Mehrgenerationenhaus.

Ira Hugger (Grüne) wurde noch deutlicher und rief die Projektidee in Erinnerung: "Ich erkenne die Kriterien nicht wieder." Von einem Begegnungsort für Jung und Alt oder dem Aufbau einer nachbarschaftlichen Quartiershilfe, wie angedacht, könne nicht die Rede sein. "Das ist ein ganz gewöhnliches Konzept zur Befriedigung eines Investors. So hoch wie’s geht, so groß wie’s geht", ärgerte sie sich. Und Michael Gerlich (FDP) warnte davor, etwas zu bauen, dass dann nach "Zimmern downtown" aussieht.

Reiner Hils (SPD+FFR) befand es für "fahrlässig", solch ein großes Projekt in einer Hochwasserzone zu bauen und dem auch noch zuzustimmen. Städtebaulich sei die Planung außerdem "eine Katastrophe". Auch Hermann Breucha (FWV) tat sich schwer mit der Planung, erinnerte aber auch daran, dass man sehr lange nach einem Investor gesucht habe. Doch es gebe Nachbesserungsbedarf – nicht zuletzt bei der Zahl der Stellplätze. Bei 20 Wohneinheiten sind zehn Stellplätze in der Tiefgarage geplant, vier außen. Breuchas Fraktionskollege Peter Schellenberg hakte nach, ob es denn Erkenntnisse zum Thema Römer in diesem Bereich gebe. Man müsse in der Altstdt immer damit rechnen, dass man auf etwas stoße. Dies habe man im Blick.

Den Hinweis von Sachbearbeiter Thomas Stotz, dass erfahrungsgemäß bei Betreutem Wohnen eine geringere Stellplatzzahl ausreiche, ließ auch Günter Posselt (CDU) nicht gelten. Heute seien auch 85-Jährige mitunter noch rüstig und mit dem Auto unterwegs. Ruckzuck habe man dann in der Armlederstraße ein Problem mit den geparkten Autos. Der Gebäudekomplex sei für ihn persönlich zu voluminös. Und er wisse, dass die Gärten hinter den bestehenden Häusern ständig überflutet seien. "Später heißt es dann, wie wir so etwas nur zulassen konnten."

Fachbereichsleiter Lothar Huber sprach von einem "Spannungsfeld", in dem man sich nun bewege. Er erinnerte daran, das so eine Anlage eine gewisse Größe brauche, wenn man einen professionellen Betreiber suche. Und wenn man gegen das Vorhaben sei, müsse man planungsrechtlich reagieren. Aktuell gibt es für das Gebiet keinen Bebauungsplan. Der Bauherr habe deshalb einen Rechtsanspruch, wenn baurechtlich nichts dagegen spricht, ergänzte Oberbürgermeister Ralf Broß. Er räumte jedoch ein, dass die Entscheidung eine "Gratwanderung" sei.

Bei drei Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen lehnte der Ausschuss die Bauvoranfrage ab. OB Broß kündigte an, mit dem Bauherrn noch einmal zu reden und die Bedenken zu besprechen.