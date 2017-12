Rottweil Besuch im Kindergarten wird teurer

Wie sich die Gebührenerhöhung im Einzelfall auswirkt – nämlich mit Mehrkosten von teilweise mehr als 50 Euro pro Kind und Monat – war im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss deutlich geworden (wir berichteten). 423 Euro kostet dann beispielsweise die Betreuung in der Ganztageskrippe, 121 Euro der Besuch eines Regelkindergartens. Im Ausschuss hatte man der Erhöhung angesichts des anvisierten Kostendeckungsgrads von 20 Prozent zähneknirschend zugestimmt. Und im Jahr 2019 steht den Eltern bereits die nächste Erhöhung mit weiteren acht Prozent ins Haus.

Das Forum für Rottweil wollte dies nicht so hinnehmen und beantragte in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, im Städte- und Gemeindetag deutlich für eine Abschaffung der Kindergartengebühren zu plädieren. "Für jedes Kind gehört der Zugang zur Bildung ermöglicht", begründete Heide Friederichs den Antrag. Zudem solle geprüft werden, ob die Gebühren in Rottweil nach Einkommen gestaffelt werden könnten, wie es beispielsweise in Heilbronn gemacht werde.

Monika Hugger (CDU) betonte, man könne in Rottweil nicht finanziell das Gleiche wie in Heilbronn leisten. Ein Gebührenfreiheit sehe sie außerdem zweischneidig, schließlich würde mit der Gebühr auch die Leistung der Erzieherinnen wertgeschätzt. Außerdem sei der Städtetag die falsche Adresse. Der Antrag müsse sich dann schon auf das Land beziehen. Sie sehe jedoch beim bestehenden Familienpass Ansatzpunkte, die Berechnungsgrundlage zu überprüfen. Hugger wie auch Fachbereichsleiter Bernd Pfaff erinnerten außerdem daran, dass die einzige bestehende Staffelung nach Einkommen im Kindergarten Arche Noah abgeschafft wurde, weil das Prozedere zu aufwendig war.