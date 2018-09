Rottweil Beste Nachwuchshandwerker der Region im Blickpunkt

Unter dem Motto "Profis leisten was" haben mehr als 130 Nachwuchshandwerker aus fast 50 Gewerken in ihren Gesellen- oder Abschlussprüfungen Höchstleistungen gezeigt. Schreiner, Zimmerer, Maler und Lackierer, Maurer, Elektriker und Bäcker traten in den Bildungsakademien Waldshut und Rottweil gegeneinander an, wobei innerhalb weniger Stunden die vorgegebenen Aufgaben im Wettbewerb erfüllt werden mussten.

Nächster Schritt

Weiter geht es für die Jahrgangsbesten aus der Region mit dem Landeswettbewerb, der am 27. Oktober in Kon­stanz mit einer Feier für die Landessieger ihren Abschluss findet. Wer dort auf dem Siegertreppchen steht, kann schließlich am Bundeswettbewerb teilnehmen, der am 1. Dezember mit einer großen Siegerehrung endet.