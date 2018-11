Rottweil Beschwingt bis in den Weltraum

Das in diesem Jahr wohl außergewöhnlichste Projekt stellte das Verbundprojekt "chemische Bilder" dar. Für diesen Workshop gingen die Fachbereiche Chemie und Kunst eine Symbiose ein. Zuerst beschäftigten sich die Schüler mit dem chemischen Hintergrund der so genannten Cyanotypie, um dann fachpraktisch eigene Blauphasen-Kunstwerke zu erschaffen. Der Autor ist Mitglieder der Jugendredaktion am Leibniz-Gymnasium.