Rottweil Berufliche Ausbildung bleibt ein Königsweg

Die Kammer hat zum 1. September 2488 neue Ausbildungsverträge eingetragen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 2,1 Prozent entspreche.

Erkennbar sei auch, dass die Anzahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse von Flüchtlingen gestiegen sei. Waren es im letzten Jahr noch 29 Ausbildungsverhältnisse, so registriert die IHK in diesem Jahr 54 neue. Hier machten sich vor allem die sprachlichen Fortschritte bemerkbar, denn unter einem Sprachniveau von B2 sei eine Ausbildung nicht möglich. Insgesamt absolvierten derzeit 90 Flüchtlinge eine duale Ausbildung in einem IHK-Beruf.

"Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist unverändert herausragend und Schwarzwald-Baar-Heuberg bleibt eine Ausbildungsregion. Der Mangel an Bewerbern stellt viele Unternehmen allerdings vor erhebliche Probleme", sagt IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd. Halte der Trend an, würde sich damit auch die Fachkräftesituation in den Unternehmen für die Zukunft weiter verschärfen. "Fehlende Auszubildende von heute sind fehlende Fachkräfte von morgen", so Hakenjos-Boyd.