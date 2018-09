Rottweil Berührend und beeindruckend

Rottweil. Das Publikum erlebte einen fulminanten Abend. Voller Begeisterung, Leidenschaft und gesanglichem Können präsentierten sich die gut 70 Akteure der "Talentwerkstatt 43" auf der Bühne, die übrigens kaum wiederzuerkennen war. So mancher dürfte gestaunt haben, was im Festsaal der Gymnasien so alles möglich ist...

Das Bühnenbild, das Mathias Weibrich aus Hamburg, ein ehemaliger Schüler von Birgit Wagner-Ruh, entworfen hatte, ließ staunen. Es sorgte dafür, dass das Publikum ganz in die Geschichte des kleinen Oliver eintauchen konnte. Das Musical von Lionel Bart, frei nach dem Klassiker "Oliver Twist" von Charles Dickens, erzählt die Geschichte des armen Waisenkindes Oliver, das an einen Bestatter verkauft wird, nachdem es im Waisenhaus beim Essen um Nachschlag gebeten hatte. Doch auch dort wird er nicht glücklich, flieht und geht nach London, um dort ein neues Leben zu beginnen. Er landet in einer Bande jugendlicher Taschendiebe und erlebt dabei manches Abenteuer.

Die Produktion der "Talentwerkstatt 43" entstand in Kooperation mit der städtischen Musikschule. Ein Jahr lang hatten die 70 Mitwirkenden im Alter von sechs bis 78 Jahren unter der Gesamtleitung von Birgit Wagner-Ruh an dem Werk gearbeitet. Zuletzt waren tägliche Probentermine angesetzt. Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Akteure, darunter gut 30 Solisten, bewiesen ein durchweg hohes gesangliches Niveau.