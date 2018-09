Rottweil Benzinpreise: Bis zu zehn Mal am Tag wird daran gedreht

Die Konkurrenzsituation ist enorm. Dittert führt dies auch auf die Marktransparenzstelle für Kraftstoffe zurück, die von einer früheren Bundesregierung vor fünf Jahren eingeführt wurde. Es ging dabei eigentlich um den Verbraucherschutz. Wer tanken musste oder wollte, sollte in die Lage versetzt werden, sich die Preise von Tankstellen auf dem Smartphone in Echtzeit anzeigen zu lassen. Anhand der Informationen konnte man die für ihn günstigste Tankstelle aufsuchen.

Doch aus dem Instrument der Transparenz ist ein Instrument der Verneblung geworden, befürchtet der Unternehmer. Wenn die großen Konzerne ihre Preise ändern, müssen die kleineren Firmen nachziehen. Das kommt zwischen sechs und zehn Mal am Tag vor – mit Preisschwankungen von bis zu zehn Cent. Für den Kunden oftmals nicht mehr nachvollziehbar. Denn so kann es passieren, dass Preise, die aktuell auf dem Smartphone angezeigt werden, bis zum Erreichen der Zapfsäule überholt sind.

Früher übrigens, als man noch auf die Leiter klettern und die Ziffern von Hand tauschen musste, wurden die Preise ein bis zweimal in der Woche angepasst. Heute machen das Computer. Wie dem zu begegnen ist? Am besten, so Dittert, schafft man die voll automatisierte und von Computerprogrammen gesteuerte Preisbildung ab. So aber, davon ist der Chef von Oel Heimburger überzeugt, wollten die großen Konzerne die Kunden dahin erziehen, zu tanken, wenn der Tank leer ist und nicht, wenn es gerade irgendwo vermeintlich besonders günstig ist. Sein Tipp: Im Moment ist es am besten, morgens zu tanken. Da sind die Preise mit am niedrigsten.