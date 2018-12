Rottweil Benefizkonzert in Oberndorfer Klosterkirche

Oberndorf. Der Gospelchor "Voices, Hearts & Souls" gastiert am Sonntag, 24. März, 18 Uhr, in der ehemaligen Klosterkirche Oberndorf. Unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy, die in einzigartiger Weise Gospels und Spirituals vermitteln kann, will der Gesang des Gospelchors aus Balingen die Zuhörer mitreißen. Abernathy trägt die Wurzeln, denen die Lieder entstammen, in sich. Ihr Vater, Pastor Ralph D. Abernathy, war Mitbegründer der Menschenrechtsbewegung, Weggefährte, engster Freund und nach dessen Tod Nachfolger des legendären Bürgerrechtlers, Martin Luther King Jr..

Abernathys Repertoire umfasst die ganze Bandbreite des klassischen Gesangs. Ihre Leidenschaft aber gehört den Gospels und African-American Spirituals. Ihre internationale professionelle Ausbildung zur Opern-, Konzert- und Spiritualsängerin übt Wirkung auf das Repertoire und Niveau des Chors und Ensembles aus.

Der Balinger Gospelchor hat sowohl moderne und traditionelle Gospels wie auch einfühlsame Spirituals in seinem Repertoire: leidenschaftlich, schwungvoll und bewegend. Mit modernen, einfühlsamen Spirituals und jubilierenden Gospels wird ein bunter Klangteppich gewoben. Abwechslungsreiche Muster entstehen durch das Zusammenwirken von Sängern, Solisten und Musikern.