Rottweil Benefizkonzert in Oberndorfer Klosterkirche

Region. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann sich jetzt schon Karten für Benefizkonzert am Sonntag, 24. März, in der ehemaligen Klosterkirche in Oberndorf sichern. Organisiert wird die Veranstaltung vom Club Villingen-Schwenningen von Soroptimist International (SI). Der Gospelchor "Voices, Hearts & Souls" gastiert am Sonntag, 24. März, 18 Uhr, in der ehemaligen Klosterkirche Oberndorf. Unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy, die in einzigartiger Weise Gospels und Spirituals vermitteln kann, will der Gesang des Gospelchors aus Balingen die Zuhörer mitreißen. Abernathy trägt die Wurzeln, denen die Lieder entstammen, in sich. Ihr Vater, Pastor Ralph D. Abernathy, war Mitbegründer der Menschenrechtsbewegung, Weggefährte, engster Freund und nach dessen Tod Nachfolger des legendären Bürgerrechtlers, Martin Luther King Jr..