Rottweil Benefizkonzert für Svenja Ketterer

Selbstbestimmt leben - dies erzählt die Geschichte der österreichischen Kaiserin Elisabeth. Nur mit Freundschaft und Gemeinschaft, so die Botschaft, kann man Freude und Leid teilen. Halleluja gab den Zuhörern die Möglichkeit, dankbar auf die täglichen Dinge des Lebens zu blicken, mit denen es uns gut geht.

Mit dem Lied "Nessaja" aus dem Musical Tabaluga und der Botschaft, im Herzen ein bisschen Kind zu bleiben, verabschiedete sich der Musikverein. Gemeinsam mit Verena Natschke und dem Musikverein waren die Besucher eingeladen, das Adventslied "Tochter Zion" zu singen. Dies verlieh dem Konzert einen wunderbaren Abschluss.

Große Spendenbereitschaft

Nach dem großen Applaus mit Standing Ovations gab es die Zugabe "You raise me up", wieder mit dem herrlichen Gesang von Verena Natschke. Natschke und die Musiker der Musikvereins Hausen hoffen, dass mit den gesammelten Geldspenden Svenja und ihrer Familie geholfen werden kann. Während des Benefizkonzerts kamen 2746 Euro zusammen. Das Geld wurde am Freitag in Form eines Schecks an Roland Ketterer und Svenjas große Schwester Anika übergeben.