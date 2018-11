Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien lädt am morgigen Freitag zu einem Benefizkonzert mit der Gruppe Inti Punchai in den Festsaal der Gymnasien, Bismarckstraße 2, in Rottweil ein. Das Konzert unterstützt die Fundacion Arco Iris (Regenbogen), das Lebenswerk von Pfarrer Josef Neuenhofer. Die Gruppe spielt traditionelle Stücke und Eigenkompositionen der sogenannten "Neo-Folklore". Zudem wird an diesem Abend ein Film über die Straßenkinder gezeigt, und Pfarrer Neuenhofer wird über sein Projekt berichten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Foto: Veranstalter