Rottweil Benefizkonzert besonders aktuell

Das Flair rund um den Veranstaltungsort ließ nichts zu wünschen übrig: Knisternde Feuerkessel, pulsierende Musik und das "Versorgungszelt" des Tierschutzes, der für das leibliche Wohl sorgte, all das hinterließ einen ganz besonderen Eindruck.

Erlös für neues Katzenhaus

In der Spielpause zeigte die Wirtin Marianne Burgbacher ihre Begabung fürs Entertainment. Mit launigen Worten stellte sie auf der Bühne die Band vor und führte dem Publikum vor Augen, für welch guten Zweck die Band an diesem Abend spielte, nämlich für den Neubau eines Katzenhauses am Tierheim Eckhof. Ganz aktuell erzählte sie vom erschreckenden Fall des "animal hoarding", bei dem fast 100 Katzen erst kürzlich in Rottweil von den Behörden befreit werden mussten (wir berichteten). Auch zeigte sie auf, was allein solch ein Fall für das Tierheim und die Helfer bedeutet.