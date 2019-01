Zimmern o. R. Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr beim Linksabbiegen an der Autobahnanschlussstelle Zimmern frontal gegen den Masten einer Ampel gefahren und hat sich dabei verletzt. Zudem wurde die Ampelanlage durch den Aufprall demoliert. Die 29-Jährige hatte die A 81 von Singen in Richtung Zimmern befahren. Nach der Ausfahrt musste sie an der roten Ampel warten, als sie nach links Richtung Dunningen auf die B 462 abbiegen wollte. Bei Grün fuhr sie los, kam aber mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links, da sie sich noch mal vergewissern wollte, ob auch wirklich "frei" ist, und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen den Masten der Ampel des Gegenverkehrs. Die Frau kam verletzt mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Wagen schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der Sachschaden an der Ampel liegt im vierstelligen Bereich.