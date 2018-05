Rottweil "Bei uns darf man gesund werden"

Rottweil. Aus zwölf Anträgen wurden die fünf Vorhaben ausgewählt, die – laut Ansicht des Stiftungsrats – mit besonderer Nachhaltigkeit und außerordentlichem Engagement betrieben werden. Henry Rauner, der den Stiftungsrat vertrat, stellte allerdings klar, dass es sich bei dem zugedachten Geld um eine "Hilfe zur Selbsthilfe" handelt. So kann sich die Römerschule, vertreten von Sabine Weinmann, über 773 Euro freuen, die dazu genutzt werden, den Schulgarten der Einrichtung so umzugestalten, dass jede Klasse ein eigenes Beet erhält. In diesem ziehen die Schüler Nutzpflanzen und verarbeiten die Früchte.

Die Konrad-Witz-Schule kann Früchte aber ebenso gut gebrauchen: Die 900 Euro sollen ein wöchentliches Schulfrühstück im Johannitergebäude unterstützen, bei dem der "Obstsalat inzwischen ein Muss" ist, wie die Neuntklässlerinnen Denise Merkel und Christina Derlen, die bei diesem Projekt federführend sind, erklärten. Ihre hohe Arbeitsbereitschaft wurde dabei von der Initiatorin des Frühstücks, Daniela Kipp, gelobt.

Mit einem Betrag von 2330 Euro wurde die Fachstelle Sucht Rottweil bedacht, die unter Corina Bergmann-Mangels Gruppen von Kindern aus suchtbelasteten Familien betreut. Dabei geht es besonders um Themen wie Prävention und dem Umgang mit Süchten, aber auch um die soziale Komponente.