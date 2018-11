Rottweil Bei Rottweil-Besuch unfreiwillig im Auto genächtigt

Rechnung kommt trotzdem

Und natürlich müsse man das Zimmer in so einem Fall wie von Susanne Hofer trotzdem in Rechnung stellen, schließlich hätte man es ja sonst anderweitig vermieten können, erklärt die Chefin.

Tatsächlich: Wieder zurück auf der Ostalb, flatterte Susanne Hofer die Rechnung ins Haus. Ihrer Ansicht nach ein Unding: "Für nicht erbrachte Leistung und als Preis dafür, dass wir im Auto schlafen durften, wurden wir aufgefordert knapp 90 Euro zu zahlen." Telefonate hätten zu keiner Einigung geführt. Mit Mahngebühren und allem drum und dran habe man nun final 160 Euro gezahlt.

Nach der Übernachtung im Auto hielt wenigstens der nächste Morgen noch eine nette Überraschung bereit: Das Ehepaar hatte zunächst versucht, an der Elektrotankstelle in der Innenstadt zu nächtigen, wo es dann aber doch "zu belebt" gewesen sei. Daraufhin machten sie eine Auflademöglichkeit in Bühlingen ausfindig und schliefen dort. Am nächsten Morgen sei der Bewohner des angrenzenden Hauses herausgekommen, und habe das Ehepaar herzlich eingeladen. "Wir konnten uns frisch machen und er hat uns ein Frühstück gegeben. Unglaublich!", freut sich Susanne Hofer über diese Geste. Das habe ihr "den guten Glauben an die alte Heimat Rottweil wieder gegeben."

Viele zufriedene Gäste in Rottweil könnten ihr zudem sicher bestätigen, dass Übernachten in der ältesten Stadt Baden-Württembergs auch ganz einfach und überaus komfortabel sein kann. Ein Blick in die Bewertungsportale im Internet bestätigt dies – die Lektüre dort empfiehlt sich auch im Vorhinein.