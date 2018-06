Rottweil Bei der NBS herrscht "Störung im Getriebe"

Die Akteure des Abends agierten von allen Seiten. So wurde auf der Bühne im Erdgeschoss, im ersten Stock und auf den Treppenstufen gespielt und gesungen. In der ersten Programmhälfte wurden theatralische Eigenproduktionen in Anlehnung an das Werk von Franz Kafka "Die Verwandlung" im Wechsel mit solistischer Vokal- und Instrumentalmusik dargeboten. Abgerundet wurde dieser Programmteil von einem Schattenspiel des Berufskollegs Pflege zum Thema Faust, das bereits auf die zweite Programmhälfte einstimmte.

Die Schüler zeigten in der zweiten Programmhälfte dem begeisterten Publikum vier szenische Interpretationen zu Goethes "Faust Teil I", die stimmig ergänzt wurden von Musikstücken für Solisten und Chor. So wurde zwei Stunden aufs Lebendigste agiert.

Der Abend stand unter dem Motto "Störung im Getriebe". Passend dazu hingen im Raum einzelne von den Bildende-Kunst-Kursen angefertigte Getriebeteile aus verschiedenen Materialien und größere Wandarbeiten. Die Gäste wurden somit sehr beeindruckend auf das Thema eingestimmt und der Veranstaltungsraum in eine besondere Atmosphäre getaucht.